  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Güreş Federasyonundan "Tatar Pehlivan" için taziye mesajı
Spor

Türkiye Güreş Federasyonundan "Tatar Pehlivan" için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:30:46 -
Türkiye Güreş Federasyonundan "Tatar Pehlivan" için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, İzmir'in Menemen ilçesinde bir kaza sonucu hayatını kaybeden "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Pehlivan kardeşimiz Lütfü Siyamük (Tatar Pehlivan) elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Genç yaşta hayatını kaybeden Tatar Pehlivan'a Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri, tüm güreş ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı