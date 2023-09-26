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Yerel Türkiye Gürcistan arasındaki Gümrük'te: 4 kişi apar topar yakalandı! Yetkililer kamuoyu duyurusunu paylaştılar
Yerel

Türkiye Gürcistan arasındaki Gümrük'te: 4 kişi apar topar yakalandı! Yetkililer kamuoyu duyurusunu paylaştılar

Yeniakit Publisher
2023-09-26 22:02:00 - 2023-09-26 22:18:26
Türkiye Gürcistan arasındaki Gümrük'te: 4 kişi apar topar yakalandı! Yetkililer kamuoyu duyurusunu paylaştılar

Türkiye'nin Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak isterken dikkat çeken bir detayı gören görevli fark etti. Polisleri harekete geçirdik diyerek duyurdular...

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Türkiye- Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.Farklı suçlardan aranan 4 zanlı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak istedi.İşlemler esnasında görevli polisler, şüphelilerin farklı suçlardan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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