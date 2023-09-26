Türkiye Gürcistan arasındaki Gümrük'te: 4 kişi apar topar yakalandı! Yetkililer kamuoyu duyurusunu paylaştılar
Türkiye'nin Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak isterken dikkat çeken bir detayı gören görevli fark etti. Polisleri harekete geçirdik diyerek duyurdular...
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
Türkiye- Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.Farklı suçlardan aranan 4 zanlı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak istedi.İşlemler esnasında görevli polisler, şüphelilerin farklı suçlardan arandığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Teknoloji
Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Teknoloji
FIRTINA T-155 Romanya’nın obüsü dünyayı peşine taktı! Almanya devi ile yarışıyor, ilgi çeken araç son üçte