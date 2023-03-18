Türkiye-Güney Afrika ticareti 3 milyar doları aşarak rekor kırdı

G-20 üyesi olan Güney Afrika, güçlü finans ve madencilik sektörüyle ön planda. Ülke, ayrıca Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Namibya, Mozambik, Lesotho, Esvatini gibi büyük pazarlara açılan kapı konumunda.

Yüzde 60 artış

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirleri İlker Eralp ve Bengü Okur Erdoğan, 2022’nin verimli geçtiğini dile getirdi. Erdoğan, Türkiye’nin Güney Afrika’yla ticaretinin son 10 yılda 1.3-2.4 milyar dolar bandında olduğunu kaydetti. “2021 yılı sonunda ulaşılan 2.05 milyar dolarlık ticaret hacmi, 3.29 milyar dolarla yüzde 60 aşılmış bulunuyor.

Bu veriler doğrultusunda 2022 sonu itibarıyla ikili ticaretimizin rekor düzeye ulaşarak tarihte ilk kez 3 milyar doları geçtiğini ifade edebiliriz” dedi. Eralp, 2022’de Türkiye’den Güney Afrika’ya ihracatta otomotiv, halı ve ev tekstili ürünlerinin öne çıktığına işaret etti. Güney Afrika’dan ise en çok altın ve platin gibi değerli madenlerin ithal edildiğine dikkat çekti.

Fazla verildi

Eralp, geçmişte Güney Afrika lehine olan ticaretin ilk kez 2022’de Türkiye lehine döndüğünü belirtti. “Geçen yıl 120.8 milyon dolar olarak kayda geçen ticaret fazlasını ihracatımızın yüzde 98 artmasına karşın, ithalatımızın yüzde 32 yükselmesiyle açıklayabiliriz” diye konuştu. Eralp, Güney Afrika’nın Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde 1 yılda 20 sıra birden yükselerek 35’inciliğe çıktığını aktardı. Buna rağmen ihracat ve ithalat kalemlerinde ürün bazında önemli bir sapma olmadığını söyledi.

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