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Spor Türkiye gruptan çıkarsa ne olur EURO2020? A Milli takımı gruptan nasıl çıkar?
Spor

Türkiye gruptan çıkarsa ne olur EURO2020? A Milli takımı gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020'de oynadığı ilk iki maçı kaybeden A Milli Futbol Takımı'mız, İsviçre ile gruptaki son karşılaşmasını oynayacak. Türkiye’nin gruptan çıkma umudunu sürdürmesi için İsviçre'yi yenmesi şart. Peki, Türkiye gruptan çıkarsa ne olur EURO2020? A Milli takımı gruptan nasıl çıkar?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 16:15:00 -
Türkiye gruptan çıkarsa ne olur EURO2020? A Milli takımı gruptan nasıl çıkar?

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam İsviçre ile bu akşam Bakü'de karşı karşıya gelecek. EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Türkiye’nin İsviçre’yi yenmesi durumunda ne olacağını merak eden vatandaşlar bu konuyu araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

A Milli takımı gruptan nasıl çıkar? Türkiye gruptan çıkarsa ne olur EURO2020?

İtalya'nın ardından Galler'e de yenilen ay-yıldızlar grupta ilk iki sırada yer alma şansını yitirdi. Türkiye direk gruptan çıkamayacak. Türkiye'nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak yani İsviçre’yi yenmek.

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