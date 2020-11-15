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Spor Türkiye Grand Prix'inde yürekleri ağza getiren görüntü
Spor

Türkiye Grand Prix'inde yürekleri ağza getiren görüntü

Türkiye'nin 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Mercedes pilotu ile Renault pilotu ilk virajda birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:52:00 - 2020-11-15 14:56:27
Türkiye Grand Prix'inde yürekleri ağza getiren görüntü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek 58 turluk yarış, saat 13.10'da start aldı. Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna koşan İngiliz pilot Lewis Hamilton ise 6. cepten kalkış yaptı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.

Yarışın ilk virajında Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas (77) ile Renault takımı pilotu Esteban Ocon (31) çarpıştı.

İki pilot kısa müdahalenin ardından yarışa geri döndü.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.

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