Türkiye "girişimde" öne çıkıyor

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporuna göre küresel startup yatırımları, 2023'ün 2. çeyreğinde 87 milyar dolara yükselirken Türkiye startup ekosisteminde de toplam 77 işlemde 150 milyon dolar yatırım gerçekleşti. İşlem hacmi bakımından ilk 10 işlem, toplam işlem hacminin yüzde 86'sını oluşturdu.

İşlem sayısında artış

Küresel startup faaliyetlerine paralel olarak Türkiye startup ekosisteminde de 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla hem işlem hacmi hem de işlem sayısında artış yaşandı. KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan “Global girişim sermayesi ekosisteminde yüksek faiz ve enflasyon ortamının oluşturduğu belirsizlikler 2023 yılının 2. çeyreğinde de risk alma iştahını baskılamaya devam etti. Global ölçekte yatırımcıların göreceli düşük hacimli işlemlere yönelimi devam ederken işlem sayısında yılın ilk çeyreğine kıyasla artış gözlemlenmesi pozitif bir gösterge olarak öne çıktı." dedi.

Global ölçekte durum

Global ölçekte 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 6 bin 30 işlem adedi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 7 bin 783'e yükseldi. İleri aşama yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 70'ini, tohum aşaması yatırımlar ise yüzde 20'sini oluşturdu. İşlem adedi bakımından 62 işlemle tohum aşaması yatırımlar öne çıkarken bunu 9 işlem ile satın alma işlemleri takip etti.

Yatırım çeşitliliği

Toplam işlem hacmi açısından SaaS (hizmet olarak yazılım) 108,2 milyon dolarla en yüksek yatırımı alırken bunu 7,8 milyon dolarla sürdürülebilirlik ve 7,1 milyon dolarla Fintech dikeyleri izledi. Yatırımcılar için cazibesini koruyan Oyun, SaaS ve Fintech dikeylerinin yanı sıra Sürdürülebilirlik de bu çeyrekte popüler bir yatırım dikeyi olarak öne çıktı.