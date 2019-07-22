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Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine 600 bin başvuru var

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İpek, Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine yaklaşık 600 bin başvurunun olduğunu açıkladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine 600 bin başvuru var

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İpek, Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine yaklaşık 600 bin başvurunun olduğunu açıkladı.


Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce Samsun’da “Tüketici Hakem Heyetleri Personeli Bilgilendirme Eğitimi” gerçekleştirildi.


Samsun Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, İl Müdürlüğünce tüketici hakem heyetlerinin yapılandırılmaya gidildiğini belirterek, “Yapılanma esnasında 6 ilçemiz Canik İlçe Hakem Heyetine, 8 ilçemiz de Atakum Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine bağlandı. İlkadım Hakem Heyetimiz aynen görevine devam etmektedir. Bu yapılanma sürecini sorunsuz atlattığımızı düşünüyorum. Hakem heyetlerimizle ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Onların bütün ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Yapamadıklarımızı da bakanlığımıza iletiyoruz ve takibini yapıyoruz. Özellikle vatandaşları karşılayan irtibat görevlilerimizden ricam var. Vatandaşın güler yüzle karşılanması ve onlara sabırla davranılması önemli” dedi.



“1011 noktadaki hakem heyetleri 211 merkezde toplandı”


Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İpek ise 25 yıldır tüketici hakem heyetleri önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, “Fedakarca çalıştılar ve önemli katkıları oldu. Bu alandaki uyuşmazlıkla ilgili çok önemli kararlar aldılar. Yargının iş yükünü çok büyük ölçüde azalttılar. Tüketici bilincinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlendiler. 25 yıl öncesine baktığımız zaman, bugün tüketiciler 5-10 liralık haklarını bile arar duruma geldi. Bu da tabi hakem heyetlerinin iş yükünü artırıyor. Yaklaşık 600 bin civarında başvuru var. Karara bağlanan dosya var. Bakanlık olarak bu süreci sürekli kontrol ediyoruz. Bu sistemde eksiklikler neler, tıkanan yerler var mı diye. 2017 yılında hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünerek çalışma başlattık. Değişik alternatif sistemleri üzerinde çalışıldı. O dönem ki bakanımız Bülent Tüfenkçi’nin talimatıyla 1011 noktadaki hakem heyetleri 211 merkezde toplandı. Geçen yıl Ağustos ayında bu yapılanma tamamlandı” diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Ticaret Bakanlığı Uzmanları, “Tüketici Hakem Heyetlerinde Görev, Yetki ve Başvuru Usulleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Eğitime ayrıca, tüketici hakem heyetleri heyetleri başkan, üyeleri raportör ve irtibat görevlileri katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
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