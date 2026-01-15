Türkiye genelinde karne heyecanı! Okullarda ilk dönem sona eriyor: İşte öğrencileri bekleyen yeni tatil takvimi

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak çalan karne ziliyle 2025-2026 eğitim yılının ilk dönemi yarın kapanıyor. Karnelerini alacak öğrenciler, 2 Şubat’a kadar sürecek olan yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim maratonunda ilk perde kapanıyor. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde bugün karne törenleri düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına gidecek öğrenciler, emeklerinin karşılığı olan belgelerini öğretmenlerinin elinden alacaklar.

2026 YARIYIL TATİLİ VE EĞİTİM TAKVİMİ

Öğrenciler ve öğretmenler için tatil süreci şu şekilde ilerleyecek:

Tatil Başlangıcı: 16 Ocak 2026 Cuma (Karne Günü).

Resmi Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arası.

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi.

İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 (Bu tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek).

Yaz Tatili: 26 Haziran 2026 Cuma günü son ders ziliyle başlayacak.