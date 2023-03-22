  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremzede öğrenciye okula kayıt için başörtüsü zulmü... Bakan Bozdağ'dan çok sert tepki!

Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak

PKK'nın destek verdiği Kılıçdaroğlu'ndan 'son dakika' açıklaması

Erdoğan'ın vereceği kararı bekliyor

Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'

İstanbul Havalimanı çok büyük başarıya imza attı: Üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülü! Türkiye'nin başarısı

Polonyalılar Türkiye'nin ANKA 3'ünü dünyaya böyle duyurdu: Katil bir silah

ABD'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Rezalet ki ne rezalet

Bakan Bilgin'den en düşük emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine 'zam' açıklaması

Skandal "Erdoğan" iddiası! Avrupa'da herkes...
Ekonomi Türkiye genelinde fiyatı 10 TL olarak açıklandı! Pide Çankırı'da ise...
Ekonomi

Türkiye genelinde fiyatı 10 TL olarak açıklandı! Pide Çankırı'da ise...

Yeniakit Publisher
2023-03-22 17:01:00 -
Türkiye genelinde fiyatı 10 TL olarak açıklandı! Pide Çankırı'da ise...

Çankırı'da fırıncılar tarafından alınan kararla Ramazan ayı boyunca 300 gram pide 7,5 TL'ye satılacak.

Çankırı'da fırıncılar tarafından alınan kararla Ramazan ayı boyunca 300 gram pide 7,5 TL'ye satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıklamıştı. Çankırı'da ise fırıncılar tarafından alınan kararla 300 gramlık pide 7,5 liradan satışa sunulacak. Çankırı'da yumurtalı ve susamlı 300 gram pide ise Ramazan ayı boyunca 10 TL'den satışa sunulacak. Çankırı'da uzun yıllardır ekmek fırını işletmeciliği yapan Uğur İskilipli, vatandaşlarca en çok kara fırın pidesinin tercih edildiğini söyledi.

Ramazan'ın gelmesi ile pide telaşının da başladığını kaydeden İskilipli, "Ramazan geldiği zaman pide fiyatı merak ediliyor. Pide için görüşmelerimizi yaptık, fiyatlarımızı belirledik. 300 gram pide için 7,5 lira olarak fiyat verildi. 300 gram pide, 7,5 liradan satılacak. Bunun yanı sıra, susamlı, yumurtalı pide 10 TL'den satılacak. Gramı arttıkça da 15-20 TL civarda satılacak. Ramazan da işte tatlı bir telaş. Halkımızda, fırıncılar da bu heyecan var. İnşallah hayırlara vesile olur. Kazasız belasız bu Ramazan'ı da atlatırız" dedi.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Aktüel

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uşak Belediyesi Ramazan pidesi fiyatını açıkladı
Uşak Belediyesi Ramazan pidesi fiyatını açıkladı

Aktüel

Uşak Belediyesi Ramazan pidesi fiyatını açıkladı

Ramazan'da en pahalı pide o ilimizde satılacak
Ramazan'da en pahalı pide o ilimizde satılacak

Ekonomi

Ramazan'da en pahalı pide o ilimizde satılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23