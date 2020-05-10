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Spor

Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu, teknik heyet ve personellerinde yeni tip koronavirüs tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:49:00 -
Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet ve personellerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Kovid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ile camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

 

 

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