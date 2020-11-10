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Spor Türkiye Futbol Federasyonundan 10 Kasım mesajı
Spor

Türkiye Futbol Federasyonundan 10 Kasım mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:39:32 -
Türkiye Futbol Federasyonundan 10 Kasım mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için onun izinden kararlılıkla yürüyor, spor kültürünü toplumumuza benimsetme, futbolu tüm ülkeye yayma, çağdaş ve kurumsal yapı ile uluslararası başarı için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

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