  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Hazırlık Kampı'nın ilk bölümü tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:02:31 -
Türkiye Futbol Federasyonu MHK Hazırlık Kampı'nın ilk bölümü tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gerçekleştirilen hazırlık kampının ilk bölümü sona erdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre MHK tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan Süper Lig sezonunun kalan müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kampa üst klasman hakemleri ile Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikalı klasman hakemleri katıldı.

Fiziksel ve teknik çalışmalarla geçen 18 günlük bölümün ardından hakemler tekrar Kovid-19 testinden geçirildi.

Kampa katılan tüm hakemler, 29. hafta maçları sonrası kampın ikinci bölümü için 30 Haziran Salı günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı