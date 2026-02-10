TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama

  • İSTANBUL
Açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'deki yeni aşamayı paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Toplantıda konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye'de artık hiçbir terör örgütü barınmasın. Ümit ederim ki herhangi bir provokasyona meydan bırakamadan bu entegrasyon süreci başarıyla tamamlanır.

Artık hiçbir terör örgütü barınmasın.

Komisyonun görevi bu raporu hazırlamak ve çalışmaları tamamlamaktır. Bu komisyon kendisi yasa yapıcı bir komisyon değildir.

Komisyon büyük bir olgunluk ve fedakarlıkla görevini yerine getirdi. Çok az kaldı, çerçeveyi TBMM Genel Kurulu'na sunacağız.

