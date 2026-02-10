Bilal Erdoğan: İnsanın insanlığını kaybetmesi, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden daha sahici bir kaygı!

Türk yayıncılık dünyasını küresel pazarlar ile buluşturan Türk Basım ve Yayıncılar Meslek Birliği tarafından düzenlenen 11'inci İstanbul Publishing Fellowship (İPF) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İTO'nun desteğiyle gerçekleşen etkinliğin açılış töreni Taş Yapı Etkinlik ve Kongre Alanı'nda düzenlendi. Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yayıncılık profesyoneli katıldı.

'Uluslararası Telif Hakları Pazarı' işlevi gören ve 10-12 Şubat tarihleri arasında sürecek programda, dünyanın dört bir yanından gelen editörler ve telif ajansları, Türk eserlerinin dünya dillerine kazandırılması için toplantılar yapacak.

ASIL TEHLİKE İNSANIN İNSANLIĞINI YİTİRMESİ

Açılış programında yayıncılık dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bilal Erdoğan

Erdoğan, “Gerçekten distopya içerikli birçok filmde insanlığın sonunun geldiğini, insanların birbirini yediğini, bütün hakimiyetin robotlara geçtiğini ve benzeri senaryoları izliyoruz. Şimdi yapay zekanın bu kadar konuşulduğu bir zamanda insanlık 'Acaba yapay zeka ve robotlar dünyayı gerçekten ele geçirecek mi? İnsanlara gerçekten galebe çalacak mı?' diye düşünürken ben daha sahici bir kaygıyı taşıyor ve çevremle paylaşıyorum. O da insanın insanlığını yitirmesi, insanın insanlığından uzaklaşması, insanın belli hassasiyetlerini, duygularını, sevgisini yitirerek bir robot benzeri yeni bir varlığa evrilmesi. Sanırım asıl buna karşı dikkatli, tedbirli olmamızı gerektiren zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI BUNUN İÇİN DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR DİYOR

Erdoğan, “Bunu oluşturanın, bizi buraya getirenin bu kapitalist paradigma olduğunu düşünüyorum. Bu kapitalist düzen maalesef bütün ilişkilerimizi yapılandırdığı gibi aynı zamanda insanı da yeniden yapılandırıyor, insanı da insan yapan değerlerinden uzaklaştırıyor. Ve eğer buna karşı aktif mücadele veren bir zümre olmazsa, insanlığa bununla ilgili bir uyanış mesajı vermeye çalışanlar olmazsa, sanırım bu mücadeleyi kaybetmemiz çok da uzak olmasa gerek. Güneyimizde, Filistin'de soykırım yaşanıyor. Kuzeyimizde savaş var, Ukrayna-Rusya arasında. Yanı başımızda İran, 'Bugün yarın bombalandı mı' diye onun haberini bekliyoruz. Bunlar dünyadaki çalkantıların, sancıların esef verici, elem verici gelişmelerin sadece bazıları. Onun için Cumhurbaşkanımız 'Yeni bir dünya düzeni mümkün' diyor, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Hem BM düzeninin, yenilenmesi çağrısını yapıyor, hem de insanı, insanlığın huzurunu, refahını merkeze alan bir dünya düzenini hep birlikte kurmak için çalışmamız gerektiğine vurgu yapıyor" diye konuştu.