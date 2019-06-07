Türkiye-Fransa maçına doğru

KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Fransa ile yapacakları maçın önemini bildiklerini ve buna göre mücadele edeceklerini söyledi.

Şenol Güneş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

2002 yılından bu yana Türk futbolunun geldiği noktayı değerlendirerek "Geçmiş geride kaldı. Dersler çıkarılması gerekti. Yarını da hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz." diyen Güneş, Fransa maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün Fransa maçı var. Gruptaki güçlü rakibimiz. Çıkmaya en büyük aday. Dünya Kupası'nda birinci olmuş bir takım. FIFA sıralamasında şu anda ikinci. Futbolcu üreten, uluslararası alanda futbolcu yarıştıran bir ülkenin takımıyla oynayacağız. Bu bizim için grupta birincilik yarışında belki şanssızlık ama futbol adına bir şans. Güzel futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Kendi gücümüzü de göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Keyif veren oyuncularımız var, umut veren bir takımız. Güzel bir sahada güzel bir taraftarla en iyisini yapmaya çalışacağız. O yüzden sunacağımız çok şey var. Tabii ki sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı birlikte göreceğiz. Önce göreceklerimiz futbol adına doğrularımız olacaktır."





- "FIFA'da ilk 10'a girmek istiyoruz"





Güneş, "Dünya futbolunda bulunduğumuz yeri görmemiz açısından yarınki maç bizim için bir test maçı olabilir mi?" şeklideki soruyu şöyle cevapladı:

"Bulunduğumuz durumu FIFA zaten bize söylüyor. Şu anda ikinci bir takımla oynayacağız. FIFA'da ilk 10'da sıralamaya girmek istiyoruz. Grupta bir çekişme var. Fransa, Türkiye, İzlanda çekişiyor. Bize yakın en büyük rakibimiz İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Kazansak da kaybetsek de önemli. Çünkü bizim asıl rakibimiz o olacak. Burada oynayacağımız oyun da bizim neleri yaptığımızı gösterecektir. Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif hem de defansif olarak çok iyi oynayan oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi dönenimde oynayacağımız en güçlü takıma karşı oynuyoruz. Bu da bizim için bir şans. Bunu değerlendireceğiz. Düşüncelerimiz var. Rakibi biliyoruz. Bunun uygulamasını da sahada göreceğiz."

Oyunun sonuna kadar maçın içinde olmak istediklerini vurgulayan Güneş, "Kendi sahamızda oynuyoruz. Seyircimizin katkısı olacaktır. Rakibimizin durumunu biliyoruz. Kendi oyunumuzu kendimiz sunacağız. Rakipten bir şey beklemeyeceğiz. Onun zorluklarını aşmak için daha çok dikkat, daha çok konsantrasyon, daha çok motivasyon ve sürdürülebilir bir sabırla sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz." diye konuştu.





- "Oyuncularımızın hepsinin tam performans göstereceğini düşünüyorum"





Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun yarınki kadroda kesin olmayacağını belirterek, "Doğukan'ın da bugün idmanda durumuna bakacağım ona göre karar vereceğim. Rakibin de bir kadrosu var Fransa'ya baktığımız zaman genelde aynı kadroyla oynuyorlar. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Rakiple ilgili konuşacak çok bir şey yok. Bizimle ilgiliyse de sahaya çıkacak oyuncularımızın hepsinin tam performans göstereceğini düşünüyorum. Orta sahada daha önceden oynattığımız Okay, Ozan Kabak ve Doğukan'ı da kullanamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi oyunumuz ve futbolumuzla çok şey kazanabiliriz." diyen Güneş, "İyi futbolla alacağımız sonuç 3 puansa yolumuz doğrudur. Bir puan ise iyidir. Futbol adına sahaya çıkıp kaybetmeyi düşünmüyoruz. İyi oyuncuların sahada olmasını isteriz. N'Golo Kante'ye geçmiş olsun diyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.