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Spor Türkiye-Fransa maçına Alman hakem!
Spor

Türkiye-Fransa maçına Alman hakem!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye-Fransa maçına Alman hakem!

A Milli Futbol Takımımızın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer, Zwayer'in yardımcıları olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Karşılaşmada Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak.

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