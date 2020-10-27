Türkiye - Fransa boykot savaşında İsrail tarafını seçti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

Macron'a tepki olarak, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulundu.

İsrail: Bize de aynı boykotu yaptılar

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

'Macron'un yanındayız'

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, "İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.