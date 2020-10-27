  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye - Fransa boykot savaşında İsrail tarafını seçti
Gündem

Türkiye - Fransa boykot savaşında İsrail tarafını seçti

İsrail, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:02:00 -
Türkiye - Fransa boykot savaşında İsrail tarafını seçti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

Macron'a tepki olarak, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulundu.

İsrail: Bize de aynı boykotu yaptılar

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

'Macron'un yanındayız'

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, "İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulselam

Küfür tek millettir
  • Yanıtla
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Hadsiz Macron'a bir tepki de ondan geldi...
Ekonomi

Hadsiz Macron'a bir tepki de ondan geldi... "Fransız mallarını boykot edelim"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek ..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay