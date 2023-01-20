''Türkiye fırkateyn alıyor'' Şok iddia: Type 23 firkateyni hakkında yeni detaylar geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın davetlisi olarak Londra'ya gitmişti. İddialara göre bu ziyaret sırasında iki ülke arasında fırkateyn anlaşması imzalandı.

Marine Deal News'in haberine göre Türkiye'nin İngiltere'den Type-23 fırkateyni alacak.

Kraliyet Donanması'nda 12 adet bulunan fırkateyn, Sea Captor hava savunma füzeleri, Harpoon anti-gemi füzesi, 4 adet Sting Ray hafi f torpido ve 2 adet DS30 30 mm top taşıyor. İki bakanın görüşmesi sonrası Türkiye'nin, İngiltere'den ikinci el Type-23 Firkateyni satın aldığı iddia ediliyor.

Type 23 firkateyni hakkında yeni detaylar geldi

savunmasanayist'. com'un aktardığı haberde: Türkiye, halihazırda İngiltere’den Type 23 Sınıfı Firkateyn almış değil veyahut bunun için bir sözleşme imzalanmadı. Yani esasında haber, şu an için biraz abartı. Ancak bununla birlikte Türkiye’den bir heyet, halihazırda Type 23 Sınıfı Firkateynleri inceliyor. İnceleme sonucunda bir rapor oluşturularak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı’na sunulacağı tahmin ediliyor.

Türkiye niçin Type 23 firkateynini inceliyor?

Esasında Türkiye’nin Type 23 firkateynlerine ilgisi yeni değil, 2020 yılından beri bu alanda çeşitli temaslarda bulunulduğunu biliyoruz. Peki, şu anda İSTİF Sınıfı Firkateynleri milli imkanlarla üreten Türkiye niçin Type 23 istiyor?

Bunu iyi anlamak için biraz büyük resme odaklanmamız lazım… Türk Donanması envanterinde halihazırda 3 farklı sınıfta toplamda 16 adet firkateyn bulunuyor. Bunlardan en yenileri olan BARBAROS Sınıfı Firkateynler (4 adet), halihazırda milli imkanlarla yarı ömür modernizasyonundan geçiyorlar.

30’lu yaşlarında olan YAVUZ Sınıfı Firkateynler (4 adet) ise aktif olarak kullanımdalar. Ancak 40’lı yaşlarına geldiklerinde yani emekli edilmeleri söz konusu olabilir. Zaten şu anda ilkinin inşa faaliyetleri devam eden 4 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn ile YAVUZ’lar envanterden çıkarılacaklardı.

Geriye ise envanterde 8 adet bulunan GABYA Sınıfı Firkateynler kalıyor. GABYA’lar da 40’lı yaşlarında, oldukça eski firkateynler. Ancak Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yoğun gayretleriyle görevlerini başarıyla sürdürüyorlar. GABYA’ların yerlerini alacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için ise daha çok zaman var gibi… Dolayısı ile bölgesinin en büyük ve caydırıcı harp filosuna sahip Türk Donanması’nın, günümüz şartlarında muharip gemi ihtiyacı var diyebiliriz.

Bu ihtiyaç, bu yıl TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’nin hizmete girişiyle birlikte daha da artacak. Çünkü TCG ANADOLU gibi büyük tonajlı gemiler, mutlaka bir görev kuvvetiyle hareket ederler. Görev kuvveti, ana platformun her yönden gelecek tehditlere karşı savunulmasını gerçekleştirir.

TCG ANADOLU Görev Gücü emrine tayin edilecek firkateynler ile halihazırda modernizasyon ve bakım sebebiyle tersanede bulunan firkkateynler hesaba katıldığında, Type 23 gibi ikinci el bir firakteyn gerçekten iyi seçenek olabilir.

Firkateynin özellikleri

Type 23 firkateynlerinin özellikleri

Boy: 133 metre

Genişlik: 16,1 metre

Draft: 7,3 metre

Tahrik: CODLAG güç üretim sistemi

4 adet 2025 beygirlik Paxman Valenta 12 CM dizel motor

2 adet GE üretimi 3996 beygirlik elektrik motoru

2 adet 26.150 beygirlik Rolls Royce üretimi SM1C gaz türbin motor

Hız: Maksimum 28 knots

Menzil: 14.000 km

Bot: 2 adet RIB

Silah sistemleri

1 adet BAE Systems üretimi 114mm baş topu

32 adet GWS-35 Dikey Atım Sistemi (VLS) Lançeri

15km menzilli Sea Wolf ve 25km menzilli Sea Captor Hava Savunma Füzeleri

8 adet Harpoon Gemisavar Füzesi

4 adet Sting Ray Hafif Torpido

2 adet DS-30 30mm Top

1 adet Wildcat veya Merlin Deniz Helikopteri

Özelliklerine baktığımız Type 23’ün birçok silah, sensör ve makine gibi bileşeni, bize yabancı. Menzili ise bizim şu anda ürettiğimiz İSTİF’lerin yaklaşık 2 katı. Ancak bu gemiler, tıpkı şu anda BARBAROS’lara gerçekleştirilen Yarı Ömür Modernizasyonu’ndaki sensör paketi ile modernize edilebilir ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz edilebilirler. Muhtemelen bu modernizasyon, 1 yıl içerisinde tamamlanabilir.

Modernizasyon esasında; savaş yönetim sistemi, baş topu ve sensörlerin milli muadilleriyle değiştirilmesi söz konusu olabilir. Açıkçası Sea Wolf/SeaCaptor füzelerini atım kabiliyeti bulunan GWS-35 VLS’nin ise değiştirileceğini sanmıyorum. Çünkü bu alanda ABD kaynaklı tedarik sıkıntıları malum…

Son olarak; halihazırda İngiliz Kraliyet Donanması envanterinde 12 adet Type 23 Firkateyni bulunduğunu, daha önce de Şili’nin bu 30’lu yaşlarındaki firkateynlerden yine ikinci el olarak 3 adet tedarik ettiğini belirterek yazımızı sonlandıralım.