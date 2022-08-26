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Siyaset Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında ilk toplantı
Siyaset

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında ilk toplantı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan ilk toplantının olumlu geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 18:09:00 -
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında ilk toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı.

Toplantı sonrasında bir gazeteye açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, toplantının olumlu geçtiğini söyledi.

Haavisto, "NATO Madrid Zirvesi'nden sonraki ilk toplantıydı ben katılmadım ama müzakerenin olumlu geçtiği bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise "Toplantıda, üç ülkenin temsilcileri, Madrid'de yapılan NATO zirvesiyle bağlantılı olarak imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanmasını tartıştı. Toplantı, anlaşmanın takibine yönelik formları ve üç ülkenin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri tartışmak için bir fırsattı" değerlendirmesinde bulunuldu.

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