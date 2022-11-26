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Gündem Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ikinci toplantısı Stokholm'de yapıldı
Gündem

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ikinci toplantısı Stokholm'de yapıldı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma' nın ikinci toplantısı, İsveç'in başkenti Stokholm' de gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 06:44:00 -
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ikinci toplantısı Stokholm'de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Daimi Ortak Mekanizma' nın Türk heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatından temsilciler yer aldı.

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