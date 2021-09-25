Türkiye Finans Yönetim Kurulu’na yeni üye
Saudi National Bank’ta Uluslararası Faaliyetler ve Stratejiden Sorumlu Grup Başkanı olarak görevini sürdüren Dr. Shujaat Nadeem, 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan atamasının ardından 22 Eylül’de Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.
Saudi National Bank, Türkiye Finans’ın ana ortağı The National Commercial Bank ile bölgenin en büyük finans gruplarından Samba Financial Group’un birleşmesi sonucunda faaliyetlerine devam ediyor. Dr. Nadeem, Samba Financial Group’ta Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Samba Pakistan’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.