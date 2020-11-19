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Ekonomi Türkiye Finans da yerini aldı
Ekonomi

Türkiye Finans da yerini aldı

Türkiye Finans bu yıl 18’incisi düzenlenen ve 21 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek olan MÜSİAD EXPO 2020’de yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:54:00 -
Türkiye Finans da yerini aldı

Banka, fuarda yenilikçi KOBİ e-Dönüşüm hizmetleriyle İhracat Destek Finansmanı ürünlerini sektör profesyoneliyle buluşturuyor. Fuara katılanlar, Türkiye’nin üretimini ve ihracatını arttırmaya katkıda bulunmaya odaklanan Türkiye Finans’ın 6. salonda yer alan standını ziyaret edebilecek ve finansman ihtiyaçlarına banka yetkilileriyle yüz yüze çözüm arayabilecek.

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