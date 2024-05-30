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Gündem Türkiye Filistinli kardeşleri için tek yürek olacak!
Gündem

Türkiye Filistinli kardeşleri için tek yürek olacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 19:29:00 -
Türkiye Filistinli kardeşleri için tek yürek olacak!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 31 Mayıs Cuma günü sabah namazının ardından tüm Türkiye'deki camilerde Filistinli Müslümanlar için dua edileceğini açıkladı.

Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Prof. Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Erbaş Hacı Bayram'da olacak!

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

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Yorumlar

İsrail Şimdi Yandı

Sabah namazında cemaat ikiye katlanacak ve bu kalabalıkların duası İsrail'i mahfedecek.

Başkan

Siz neyi eksik yapıyorsunuz da dualar kabul olmuyor. Allah'ın gönlüne giremiyorsanız bırakın oturmayın o koltuklarda.
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