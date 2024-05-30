Türkiye Filistinli kardeşleri için tek yürek olacak!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 31 Mayıs Cuma günü sabah namazının ardından tüm Türkiye'deki camilerde Filistinli Müslümanlar için dua edileceğini açıkladı.
Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.
Prof. Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Prof. Erbaş Hacı Bayram'da olacak!
Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.
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