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Spor Merih Demiral'dan Devlet Bahçeli sürprizi
Spor

Merih Demiral'dan Devlet Bahçeli sürprizi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Merih Demiral'dan Devlet Bahçeli sürprizi

Milli futbolcu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek milli formayı takdim etti.

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

 

Demiral ziyarette, Devlet Bahçeli'ye Milli Takımdaki formasını takdim etti.

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