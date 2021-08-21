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Gündem Türkiye farkını ortaya koydu... Batı yine sınıfta kaldı
Gündem

Türkiye farkını ortaya koydu... Batı yine sınıfta kaldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de mahsur kalan 5 sağlık çalışanı, Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarılarak tahliye edilirken ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Taliban'ın tahliye ettiğini açıkladı. Bunun yanında Avustralya ve İngiltere'den de fiyasko itirafı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:36:00 -
Türkiye farkını ortaya koydu... Batı yine sınıfta kaldı

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından ülkeden tahliyeler devam ederken kent merkezinde mahsur kalanların güvenli bölgeye getirilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Saç ekim kliniğinde çalışmak üzere 23 gün önce Afganistan'a gelen 2'si kadın 5 Türk sağlık çalışanı, Kabil'de çalıştıkları sağlık tesisinde mahsur kaldı.

Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur kaldıkları kent merkezinden kurtarılarak tahliye edilmeleri için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Sağlıkçılardan Aleyna Tıkı, "Burada Türk askeri ve özel harekat polisleri bize destek oldu. Devletimiz bizi burada bırakmadı" dedi.

Joe Biden'dan Taliban itirafı

ABD Başkanı Jeo Biden ise, tahliyede yaşadıkları hezimeti itiraf etti. Biden, Taliban ile yaptıkları anlaşma uyarınca Amerikan pasaportunu gösteren ABD vatandaşlarına Taliban'ın havalimanına kadar güvenli geçiş imkanı sağladığını açıkladı ve "Yakın temas halindeyiz" dedi.

Havalimanında sıkıştık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'den tahliyelere ilişkin, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok" dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Afganistan'da hâlâ ne kadar Amerikan vatandaşının bulunduğu konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tahliye etmek istedikleri havalimanı dışındaki vatandaşlarına ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını söyledi. Morrison, Avustralya vatandaşı ve vize sahiplerinden bazılarının yaralandığını da belirtti.

"Herkesi tahliye edemeyiz"

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, son tahliye uçaklarının pazar günü Afganistan'ı terk edebileceğini ancak söz verilen herkesin Afganistan'dan tahliye edilemeyeceğini söyledi. Heappey, "Hava köprüsü 2-5 gün içinde kapanabilir. Burada Savunma Bakanlığı'ndaki herkesi geceleri uyanık tutan bir gerçek var. O da, herkesi kesinlikle dışarı çıkaramayacağımız gerçeği" dedi.

 

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