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Teknoloji Türkiye, F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri satın alıyor! Sebebi merak uyandırdı... İşte ilişkin cevap
Teknoloji

Türkiye, F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri satın alıyor! Sebebi merak uyandırdı... İşte ilişkin cevap

Yeniakit Publisher
2024-06-07 20:36:00 - 2024-06-07 20:37:59
Türkiye, F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri satın alıyor! Sebebi merak uyandırdı... İşte ilişkin cevap

Türkiye, F-16 uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı! Ve yönelik karar alındı. Öte yandan F-16 filosunu güçlendirmek isteyen Ankara'nın Türkiye'nin ana vurucu gücünü oluşturan uçakların satın aldı demeye ramak kalmışken satın almak istenmesinin ardındaki ilgili sebepler belli oldu.

F-16 filosunu güçlendirmek isteyen Ankara, tedarik sürecinde sona yaklaştı. Türkiye'nin ana vurucu gücünü oluşturan uçakların satın alınmak istenmesinin ardındaki sebepler belli oldu.

Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvayan Türkiye, ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri talebinde bulundu.

Zaman alan süreçte son aşamaya gelindi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, F-16 tedariki için teklif ve kabul mektubunu imzaladığını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu satışın NATO ile ortak operasyon kabiliyetine yatırım olduğunun altını çizerek, "ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." dedi.
Türkiye'nin ana vurucu gücü

Şimdi gözler, Türk Hava Kuvvetleri filosuna F-16 savaş uçakları sağlanmasının ardındaki nedenlere çevrildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

F-16 jetleri, Türkiye'nin hava gücünün ana vurucu unsurunu temsil ediyor. Türkiye, 1987 ve 2012 yılları arasında ABD'den 270 adet farklı modellerde F-16 satın aldı.
Operasyonlarda aktif rol üstleniyor

Ülkemiz ayrıca, ABD ve İsrail'den sonra en fazla F-16 barındıran devlet olarak göze çarpıyor.

F-16'lar, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik sorunlarına yanıt verme açısından Türkiye tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

Türk pilotlar F-16'lar konusunda deneyimli

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Türk pilotların söz konusu uçağa ilişkin ciddi deneyimi var.

Yine Türk Hava Kuvvetleri filosundaki mevcut F-16'ların eskimeye başlamış olması, yeni tedarikleri zorunlu kılıyor.

Blok 70'ler, en yeni modeller olarak öne çıkıyor

Halihazırdaki F-16 envanterinde Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarına sahip uçaklar var. Filonun önemli bir bölümü, 1987 ile 1995 yılları arasında hizmete girdi.

Türkiye'nin "en modern F-16'ları" olarak tanımlanan Blok 50+ uçakları ise neredeyse 10 yıldır görev yapıyor. Bu yüzden beşinci nesil uçakların bazı özelliklerine de sahip olan en yeni model F-16 Blok 70 satın alınmak isteniyor.

Türk savunma sanayiinin tecrübesi

Bir diğer neden ise F-16 uçaklarıyla ilgili Türk savunma sanayiinin uzun bir geçmişinin olması.

Türk firmalar geçtiğimiz yıllarda uçaklara yapısal ve aviyonik modernizasyon programları uyguladı. Bu şekilde uçakların uçuş ömürleri uzatıldı ve daha modern ekipmanlarla donatıldı.

Uçaklar Türkiye'de üretildi

Ayrıca, Türkiye'nin 1987 ile 1995 arasında tedarik ettiği 160 adet F-16'nın ilk 8 uçağı hariç kalanı Türkiye'de üretildi. Benzer şekilde Mısır'a ihraç edilen 46 F-16, 1993-1995 yılları arasında Türkiye'de üretildi.

Ülkemiz, geçen 20 yıl içinde Pakistan ve Ürdün'e ait F-16'ların modernizasyonunu da gerçekleştirdi.

Yeni uçakların yanında 79 adet modernizasyon kiti de talep eden Türkiye, elindeki diğer F-16'ları Blok 70 seviyesine kendisi yükseltecek.

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