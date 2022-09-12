Türkiye, Etiyopya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Etiyopya'daki gelişmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Etiyopya’da TPLF tarafından dün (11 Eylül) yapılan, Federal Hükümet ile ateşkes ve Afrika Birliğinin himayesinde barış görüşmelerine başlamaya hazır olunduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'nin Etiyopya’daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrısını ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu yineledi​​​​​​​.