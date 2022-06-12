Türkiye endemik tür kullanımından pay alacak

Kirişci, yaptığı konuşmada Türkiye’nin jeostratejik konumunun önemine işaret etti. Salgın döneminde artan lojistik maliyetlerinden dolayı ülkenin konumunun fırsata çevrildiğini belirtti.

Çalışma var

Biyoçeşitliliğin ekonomik refaha dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kirişci, şunları aktardı: “Avrupa’da 15 bin tür varsa bunun 12 bini kendi ülkemizde. Bunun 3 bin 700 civarında olanı da kendi coğrafyamıza ait endemik türler. Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ediyor. Kaynak ise bizim endemik türlerimiz. Bu türlerden ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Artık yeter. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu anda bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu TBMM’ye sunmuş ve yasalaşmasıyla buradaki durumumuzu pozitife çevirmiş olacağız.” Kirişci, ayrıca Anadolu Leoparı’nın sayıca arttırılması için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Envanter oluşturuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de gelişen sanayi ve endüstrinin ekolojik dengeleri bozduğunu kaydetti. Biyoçeşitliliğin korunması için birçok konunun Birleşmiş Milletler tarafından takip edildiğini ifade etti. Üzmez, 81 ilde bitki ve hayvan çeşitliliği envanteri hazırladıklarını anlattı. Üzmez, 13 bin 404 türün tespit ederek kayıt altına aldıklarını bildirdi.