Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa ülkelerini solladı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023'te yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü.

Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 adet satışa imza atıldı.

Otomobil satışları, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 39,2 yükselişle 265 bin 294 adet oldu.

Türkiye otomobil pazarında, geçen yıl benzinli otomobiller 646 bin 385 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 133 bin 374 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 104 bin 804, otogazlı otomobil satışları da 10 bin 599 adet olrak kayıtlara geçti. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 65 bin 562'e ulaştı.

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Türkiye, Avrupa'da 6. sırada

Ocak-Kasım 2023 döneminde AB ülkelerinde tam elektrikli otomobil (BEV) satışı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 artarak, 1 milyon 378 bin 441 oldu.

Türkiye, 2023 yılında gerçekleştirdiği 65 bin 562 "tam elektrikli" otomobil satışıyla, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesini geçmeyi başardı.

Türkiye'de benzinli otomobil satışları geçen yıl 2022'ye göre yüzde 58,1, dizel otomobiller yüzde 29,1 ve otogazlı otomobiller ise yüzde 27,6 yükseldi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 62,8 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 844,4 artış kaydetti.

İtalya'da 59 bin 462, İspanya'da 45 bin 716, Danimarka'da 52 bin 886, Finlandiya'da 27 bin 435 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

Zirvede Almanya var

Bu dönemde 27 üyeli AB'de en fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren ülke 469 bin 565 ile Almanya oldu. Onu 260 bin 864 adetle Fransa ve 103 bin 330 satışla Hollanda izledi.

İsveç 100 bin 698 satışla dördüncü ve Belçika da 86 bin 823 satışla beşinci sırada yer aldı.