Türkiye ecdadının izinde! Mazluma yardım mayamızda var

Tarih boyunca merhamet ve adaletle 3 kıtaya hükmetmiş ecdadın torunları, Osmanlı ruhunu yeniden canlandırıyor. Asırlar önce Osmanlı Devleti’nin açlık ve kıtlıktan kurtardığı Avrupa, bugün Türkiye’den gelen insani yardım malzemeleri ile ayakta kalma mücadelesi veriyor. Kalkınma yardımları yaparken siyasi şartlar koşmayan, yardım yapılan ülkenin iç işlerine müdahale etmeyen Türkiye, 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı’nın iyiliksever anlayışını yeniden tüm dünyaya hissettiriyor.

Türk uçakları yetişti

1.5 asır önce Osmanlı’nın develerle yardım gönderdiği ABD, şimdi gelen Türkiye’den yardım uçaklarını karşılamaya başladı. Ankara’dan havalanan uçaklara, maske, koruyucu malzeme ve tulum yüklenirken, yardım malzemelerinin üzerinde, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Salgının merkez üssü olan ABD ise Başkan Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardımlar karşılığında “Türkiye’ye minnettarız” açıklaması yaptı. 173 yıl önce yaşadığı kıtlık sürecinde Osmanlı’nın desteğiyle ayakta kalan İrlanda, Türkiye’nin gönderdiği sağlık malzemelerinin ardından virüsle yeniden mücadele mesajı verdi.

Almanya utandı

200 yıl önce Osmanlı’dan gelecek buğdaya muhtaç olan İngiltere, salgınla mücadelede kapsamında yaşadığı ekipman sıkıntısını da Türkiye sayesinde çözdü. Türkiye, marketlerin yağmalandığı, sağlık çalışanlarının ekipman eksikliğinden yakındığı İngiltere’ye uçaklarla insani yardım gönderdi. İngiltere’ye maske ve koruyucu giysilerin bulunduğu toplam 84 tonluk ekipman gönderildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesine yardımda bulunan Türkiye’ye teşekkür etti. Türkiye’nin desteğini esirgemediği İngiliz Hükümeti, yapılan yardımı şöyle duyurdu: “Çok ama çok büyük bir sevkiyat.” Bir zamanlar “Sel felaketinde mağdur oldular” diye Osmanlı’nın para yardımında bulunduğu Almanya, koronavirüs karşısında daha fazla dayanamayarak Türkiye’den maske talebinde bulundu. 2 milyon koruyucu maskenin gönderildiği Almanya, Ankara’dan yapılan yardımın gizli kalmasını istediğini savundu.

Kanuni’yi hatırlattık

Ülkesi işgal edilen ve kendisi de esir düşen Fransa Kralı, 496 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman tarafından esaretten kurtarılırken, bugün aynı Fransa, Erdoğan’dan yardım talep etti. Osmanlı’nın desteğiyle ayakta kalan Fransa’nın yardım talebini yine geri çevirmeyen Türkiye, yardım uçaklarını Macron’un ülkesine gönderdi. Türkiye’den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine, ülkenin muhaliflerinden küstahça sözler sarf edildi. Fransa’da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye Fransa’ya tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Hızır gibi yetiştik

Osmanlı’nın tam 278 yıl önce kıtlıktan çekip aldığı İsveç’te ise virüsten dolayı hastanelere sokulmayan hastalar, uçaklarla Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı. Abdülhamid Han’ın 130 yıl önce volkan patlamasından dolayı yardım kampanyası düzenlendiği İtalya, korona karşısında çöken sağlık sistemi sonrası Türk imzalı sağlık malzemelerini kullanmaya başladı.