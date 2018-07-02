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Türkiye düşmanlarını yerden yere vurdu

Azerbeycan Milletvekili Paşayeva Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik iki yüzlü tavrını vurgulayarak bu tavrın sonlandırılması çağrısında bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:53

Azerbeycan milletvekili Ganire Paşayeva Strasburg'da, AKPM'de Bağımsız Demokratlar Grubunda konuşma yaparak (FDG) Avrupa Konseyini Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımlardan vazgeçmeye çağırdı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi ile ilgili millet vekillerine geniş bilgiler veren milletvekili Ganire Paşayeva, "Maalesef bazı Avrupa ülkeleri terörle mücadelede Türkiye'ye değil terör örgütlerine farklı yollarla destek verdiler" dedi ve bu durumun durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleri ile ilgili de geniş bilgiler veren Paşayeva, "Teröre destek verenlere karşı birlikte ciddi mücadele etmemiz gerekir ancak bazı Avrupa ülkelerinden farklı yaklaşımlar görmek çok üzücü bu durum derhal sonlandırılmalı" dedi.

Paşayeva, "Terörle mücadelede çifte standart yaklaşımı olmamalıdır ve Avrupa, Avrupa ülkeleri, Avrupa Konseyi, AKPM, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili daha samimi davranmalı ve destek olmalı. Türkiye, Batı ile Doğu, Avrupa ile Müslüman dünyası arasında çok önemli bir ülke" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:53
  1. Ganire Paşayeva
  2. Azerbeycan
  3. Türkiye
  4. Avrupa

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  • Hy-hyHy-hy57 dk önce
    Düşünüyorumda Türkiyedesenin bir kızımız yok,sen kardeş çocuğusun.Seninle gurur duyarken bizim kızlar LGBT ile kolkola giriyorlar bundanda utanç duyuyorum.
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