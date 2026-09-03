Türkiye düşmanlarına erişim engeli tokadı! Casus ağların fişi çekildi

Devletimizin siber vatandaki kararlı mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor! İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen dev operasyonla, sosyal medya platformu X'te Türkiye'yi hedef alan kirli odaklara erişim engeli tokadı indirildi. İsrail lobisinin ve Siyonist çetelerin aparatı olarak çalışan, Türkiye aleyhine sistemli kara propaganda yürüten 4 tescilli hesabın fişi çekilerek erişime kapatıldı.

TÜRKİYE ALEYHİNE KARA PROPAGANDA YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda, İsrail propagandası yaptığı tespit edilen 4 X hesabına erişim engeli getirildi. Söz konusu hesapların kullanıcılarının aynı zamanda Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttükleri tespit edildi.

Milli güvenliğimize kasten saldıran 21 hain hesaba geçit yok! Toplam 25 hesap yerle bir edildi!

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına da erişim engeli getirildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca söz konusu 21 hesaba erişim tedbiri uygulanmasına karar verildi.

TOPLAM 25 HESAP HAKKINDA ERİŞİM TEDBİRİ UYGULANDI

Böylece yürütülen çalışmalar kapsamında, İsrail propagandası ve Türkiye aleyhine kara propaganda yaptığı tespit edilen 4 hesap ile milli güvenliği hedef alan 21 ayrı X hesabı hakkında erişim engeli uygulanmış oldu.

Söz konusu hesap kullanıcılarının Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttükleri de tespit edildi.

{relation id:2019694 slug:'mit-raporlarinda-da-yer-almisti-30-milyarlik-mirasta-kanli-hesaplasma'}