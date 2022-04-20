Türkiye düşmanı Orhan Pamuk yine fena saçmaladı

Türkiye'yi karalayıp Nobel ödülü alan Orhan Pamuk, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. İspanya'da bulunan Pamuk, başkent Madrid'de Matadero Madrid Edebi Sohbetler programında Türkiye'yi şikayet ederek bir defa daha şaşırtmadı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde başarısını kabul etmek zorunda kalan Pamuk, diplomaside Türkiye'nin arabulucu rolündeki başarısının yanında kendi içindeki sorunları çözmesinin daha önemli olduğu herzesini yumurtladı.

Pamuk, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir." küstahlığına imza attı.

Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını da iddia etti.