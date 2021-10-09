Türkiye düşmanı istifa etti

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan ve her fırsatta Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sergileyen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Avusturya’da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açılmıştı.

Avusturya polisi, Kurz’un başında bulunduğu ÖVP ve Başbakanlık binasında arama yapmıştı.

Savcılığın soruşturma dosyasına ulaşan Avusturya Haber Ajansı (APA), dosyada aralarında Başbakan Kurz’un da bulunduğu 10’a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddiaların yer aldığını bildirmişti.