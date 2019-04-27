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Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler

Yurt dışındaki tüm faaliyetini Türkiye’ye hücum etmek ve bunun üzerinden prim elde etmek üzerine teksif eden yazar Ece Temelkuran, üst üste çıktığı yabancı televizyon kanallarında Türk halkını ve yönetimini aşağılayıp kötüledi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:26
Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler

 yeniakit.com.tr  22 Nisan’da çıktığı France 24 English kanalında Fatma Kızılboğa’nın konuğu olan Ece Temelkuran, alışıldık ve beklendik tahkiratırenı devam ettirdi.

“Türkler ahlak ve akıl sağlıklarını kaybetti. Belki Avrupa ve Amerikalılar korur”

Çeşitli dillere çevrilen “How to Lose a Country?(Bir Ülke Nasıl Kaybedilir?) kitabıyla alakalı sorulara cevap veren Temelkuran, neden böyle bir kitap yazdığı sorusuna cevaben; Son 15-17 yılda Türkiye'de çok şey olduğunu, başta sağcı popülizmin ne yaptığını anlamadıklarını, anladıklarında da çok geç olduğunu ve akabinde otoriter rejimin iktidarı ele geçirdiğini söyledi.

Devamındaki ifadeleri ise şöyleydi: “Ben Avrupa ve Amerika'nın bizim Türkiye'de kaybettiğimiz zamanın aynısını kaybetmesini istemiyorum... Belki onlar demokrasilerini, ahlaklarını, esasen akıl sağlıklarını bizden iyi koruyabilirler.

Temelkuran’ın bu fecaat ifadelerinde açık şekilde Avrupa ve Amerikalılara kıyasen bir Türk halkı aşağılaması göze çarptı. Ayrıca devamlı “sağcı popülizmi” hedef alıp otoriterliğe buradan gidildiğini anlatması birçok ecnebinin de tepkisini çekti. Yorumlarda en büyük otoriterliğe solcu Sovyetlerin gittiği hatırlatılarak Temelkuran’ın konuşmasındaki kalitesizlik vurgulandı ve böylece arızalı konuşmalarıyla ecnebilere de çok fazla yaranamadığı görüldü.

Şu halde kendisinden ona daha yakışır şekilde “Bir Ülke Nasıl Kaybedilir?” kitabı yerine “Bir Ülke Nasıl Satılır?” kitabı çıkarması bekleniyor.

Erdoğan’ın takipçilerine “dalkavuk” hakareti, türk halkına “zalim” göndermesi...

Temelkuran’ın skandal ifadeleri burada da nihayet bulmadı. Erdoğan'ı takip eden insanlara "dalkavuk" (minion) diyen bu kadın, sağcı popülizmi takip etmişlerle konuşacak bir şeyleri olmadığını da ifade etti. Ardından ise, böyle giderse Türkiye’de Türk halkı için sorduğu gibi her ülkede “ne zaman insanlar bu kadar zalim oldu”, “niçin çok fazla arsızlık var” sualleri sorulacağını belirtti.

Programda son olarak Türkiye’deki 31 Mart seçim sonuçları için ne düşünüldüğü soruldu. Cevaben “ihtiyatlı surette mutlu olduğunu” ifade eden Temelkuran, "kaplanı kuyruğundan yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.

Fransızlarla birlikte Erdoğan’a “diktatörlük” suçlamaları

24 Nisan’da ise Alman ortaklığının da bulunduğu Fransız ARTE kanalının 24minutes programına konuk olan Temelkuran, Fransızlar tarafından “Kendi ülkesinde yaşayamayan, Erdoğan'ın diktatörlük ettiğini anlatan ve bizi, Batı Avrupa ve Fransa'yı da tehdit eden popülist otoriter türevleri konusunda ikaz eden bir yazar” olarak sunuldu.

Ayrıca program içinde Hrant Dink cinayetinden bahseden bir video da gösterilerek burada da “Ankara'nın yaptığı baskıdan ötürü Ece Temelkuran hapsedilme riski olduğu Türkiye'ye giremiyor, bugünlerde ise Zagreb'de yaşıyor” tanıtımı yapıldı.

Program içnide Fransız adamın teki tarafından özetle “Diktatör ama Erdoğan'a Türk halkı oy vermeye devam ediyor. Halkın bu diktatörlük şeklini meşrulaştırmasını nasıl yorumluyorsunuz?” şeklinde küstah bir sual tevcih edildi.

Temelkuran ise hülasaten; muhalefetin hapsedilmesi, susturulması, ifadenin kestirilmesi, siyasi liderlerin hapsedilmesi gibi şeyler vurgulayıp, Türkiye'de yaşananın şu an Rusya ve Hindistan'da yaşandığından bahsedip halkın ise seçeneği olmadığından oy vermeye devam ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:26
  1. Ankara
  2. Fransız ARTE
  3. 24minutes
  4. Ece Temelkuran
  5. Fatma Kızılboğa
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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