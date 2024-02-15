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Dünya Türkiye düşmanı Bob'dan güldüren altın savunması
Dünya

Türkiye düşmanı Bob'dan güldüren altın savunması

Yeniakit Publisher
2024-02-15 02:56:00 -
Türkiye düşmanı Bob'dan güldüren altın savunması

ABD'li Senatör Bob Menendez'in, hakkındaki rüşvet suçlaması çerçevesinde, evinde yapılan aramada bulunan külçe altınlar için yaptığı savunma güldürdü. Mendez, Türkiye düşmanlığı ile biliniyordu.

New York Güney Bölge Mahkemesi savcıları, rüşvetle suçladıkları Menendez hakkında tutuklama emri taleplerini güçlendirmek için 70 sayfalık ek belge hazırladı.

Birçok yeni bilginin sunulduğu ek belgelerde ABD'li senatörün bir çalışanına, evindeki aramada bulunan altınların, "eşinin merhum annesinden kaldığını" söylediği, bu ifadenin, Nadine Menendez'in bir kuyumcuya söylediği sözlerin aynısı olduğu bilgisine yer verildi.

Yeni belgelerde, Menendez ailesinin evinde bulunan yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın, "büyük bir elbise dolabında asılı beş çantada ele geçirildiği" kaydedildi.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.
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Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hakkındaki ilk iddianame genişletilmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Kaynak: AA

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