Türkiye dünya pazarının neresinde? İslami finansın gücü bu teknolojide yatıyor

Ekonomi literatüründe öne çıkan kavramlardan birisi de FinTek. bu kavram, finans sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojik ürünlere ve müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak adına geliştirilen çözümlere, İnternete bağlanılan her yerden ulaşılabilmesi temelinde şekillenen yepyeni bir sektör için kullanılıyor. İslami Bankacılık Sektör raporu, son dört yılda İslami bankacılıktaki varlıkların 1,8 trilyon dolardan 2,8 trilyon dolara yükseldiğini ortaya koydu.

İslami bankacılıkta da rağbet var

Dünyada büyük yatırımlar alarak gelişen Fintech uygulamaları, hızlı ödeme sistemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi hizmetlere odaklanıyor. Son dönemde İslami finans açısından da bu terim önemli bir etki alanı oluşturmuş durumda.

Dünyadan örnekler neler?

Günümüzde, dünya çapında yaklaşık 120 farklı İslami FinTech bulunur. İslami FinTech’ler Müslümanların temel finansal sorunlarına odaklanarak söz konusu sorunları çözüme kavuşturmaya yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefler. Dünyada ön plana çıkan İslami FinTech örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İngiltere'deki bağlantılar

İngiltere merkezli Yielders, kitlesel gayrimenkul satın almak ve kira gelirini paylaşmak üzerine kurulu bir platform. Böylelikle küçük yatırımcılara da kâr getirisi olanağı sunuyor. Yielders yatırımcıları yerleşik ve ticari mülkleri satın aldıktan sonra 2 - 5 yıl içinde daha küçük yatırımcılara kiralar. Büyümek için finansman desteğine ihtiyaç duyan KOBİ’lere yönelik bir platform olan Kapital Boost, Singapur merkezlidir. Kitlesel fonlama üzerine faaliyet gösteren Kapital Boost’ta murabaha ve mudaraba yöntemleri üzerinden kobilere kısa dönemli finansman ihtiyacı sağlanır.

Singapur merkezli faaliyetler

Singapur merkezli bir diğer İslami FinTech olan EthisCrowd, aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren ilk kitlesel fonlama platformudur. Yatırımcıların minimum 250 dolar ile girebildiği platformda küresel yatırım portföyü oluşturulur.

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Malezya sektörde etkin

Malezya merkezi ScolaFund, eğitim ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilere burs vermek isteyen bağışçıları buluşturan bir platformdur. 25 ülkede faaliyet gösteren ScolaFund, toplanan bağışları doğrudan üniversitelere ve öğrenciler adına olacak şekilde aktarır. İslami FinTech’ler, Müslümanların finansal ihtiyaçlarını karşılamanın ve sorunlara çözüm oluşturmanın yanı sıra, dini görevlerin yerine getirilmesi açısından da kolaylık sağlamayı temel alır.

Küresel İslami fintekin 2021'de işlemler açısından yaklaşık 79 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Pazarın yıllık ortalama yüzde 18 büyüyerek 2026 yılına kadar 179 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Suudi Arabistan, İran, Türkiye, BAE, Malezya ve Endonezya en büyük fintek pazarları.