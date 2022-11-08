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Spor Türkiye, Dünya Kupası'na gidecek mi? Dünya Kupası 2022 grupları
Spor

Türkiye, Dünya Kupası'na gidecek mi? Dünya Kupası 2022 grupları

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyonda Türkiye’nin yer alıp almayacağı ise merak ediliyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası’na gidemeyecek mi? Milli Takım, Dünya Kupası’ndan elenmiş miydi?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:31:00 -
Türkiye, Dünya Kupası'na gidecek mi? Dünya Kupası 2022 grupları

2022 FIFA Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünya Kupası organizasyonu için geri sayım başlarken pek çok kişi turnuvada hangi takımların yer aldığını araştırmaya başladı.

Türkiye, Dünya Kupası'na gidecek mi? 

Türkiye, 2022 Dünya Kupası’nda yer almayacak. Türkiye şimdiye kadar iki kez Dünya Kupası'na katıldı. 1954 ve 2002 yıllarındaki organizasyonlarının dışında kırmızı-beyazlılar Dünya Kupası heyecanını yaşayamadı.

Dünya Kupası 2022 grupları

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Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası grupları:

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