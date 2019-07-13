Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da başladı
- Şampiyonanın birinci ayak yarışlarına çok sayıda hız tutkunu katıldı13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:46
ANTALYA (AA) - Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları Antalya'da başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yarış takviminde yer alan şampiyonanın birinci ayak yarışları Kepez Belediyesinin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi.
Farklı illerden hız tutkunlarının katıldığı organizasyon, antrenman ve ısınma turlarıyla başladı. İlk gün serbest ve sıralama antrenmanları yapıldı.
Şampiyona, yarın final yarışlarıyla sona erecek.
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