Bir türlü bitmek bilmiyor! Sokak köpekleri genç kadını hastanelik etti

SON DAKİKA
Adana’da sabah saatlerinde evinden çıkan genç kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan olay, sokak köpekleriyle ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

 

Olay, dün sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ç. (25),  evinden bakkala ekmek almaya çıktığı sırada 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan H.Ç., düştü. Sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla köpeklerin arasından kurtarılan H.Ç., başından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.Ç., tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edildi. H.Ç.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

