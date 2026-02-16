IMF'den Türkiye’ye övgü: Süreç başarılı ilerliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2024’ten bu yana uyguladığı dezenflasyon programının başarılı ilerlediğini belirtti. Fon, kazanımların kalıcı olması için mevcut politikaların sürdürülmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesini tavsiye etti.

IMF, Türkiye için yayımladığı 4. Madde değerlendirmesinde, 2024'ten bu yana uygulanan dezenflasyon programının başarılı bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Fon, kazanımların kalıcı olması için mevcut politikaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Rapor, Türk lirasına talep ve uluslararası rezervlerdeki güçlenmeye rağmen, küresel belirsizlikler ve bölgesel çatışmalar nedeniyle dış risklerin yüksek seyrettiğine dikkat çekti.

IMF değerlendirmesine göre, Türkiye'nin cari açığı finanse etme kapasitesi yeterli düzeyde ve mevcut program, dezenflasyon ile istikrarlı büyüme hedeflerini dengeli bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Bununla birlikte, dış şokların yüksek enflasyon sürecini uzatma riski halen mevcut.

Fon, dezenflasyon sürecine kademeli yaklaşımın finans sektöründe bazı etkiler yarattığını ve verimlilik büyümesini yavaşlattığını belirtse de, Türk finans sektörünün dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

IMF ayrıca, Türkiye'nin yüksek döviz likiditesi risklerine karşı dikkatli olmaya devam etmesi ve orta vadeli büyümeyi, verimliliği ve finansal direnci güçlendirecek yapısal reformları hayata geçirmesi gerektiğini önerdi.