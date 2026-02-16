Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı

yeniakit.com.tr

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) resmi Türkçe hesabı, 2026 NBA All-Star etkinliğinde Türk basketbolcu Alperen Şengün ile İsrail Ordusu’nda görev yapmış siyonist basketbolcu Deni Avdija'nın yan yana fotoğrafını paylaşarak provokatif bir mesaj yayınladı.

Paylaşımda “Ayrılık ve nefret mi, yoksa sorumluluk, cesaret ve birlik mi? Biz yaşamı, karşılıklı saygıyı ve daha iyi bir gelecek umudunu seçiyoruz” denilerek Gazze'deki yıkım ve sivil ölümler görmezden gelinmeye çalışıldı.

Bu hamle, soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan İsrail'in sporu propaganda aracı olarak kullandığına dair tepkileri artırdı.

Ayrıca Alperen Şengün’ün, dün yaptığı açıklamayla kimlere malzeme olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi!..

ALPEREN’İN AÇIKLAMASI

Alperen Şengün, All-Star Medya Günü'nde Deni Avdija hakkındaki tuzak sorulara kandı. Bir Yahudi’nin, kasıtlı olarak İsrailli basketbolcu hakkında sorduğu soruyu geçiştirmek yerine, İsrail ordusunda görev yapmaktan gurur duyduğun söyleyen oyuncuyu öve öve bitiremedi.

Şengün, “Ülkeler arasındaki konu bizim işimizden çok daha büyük. Biz burada sadece ülkelerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Deni çok çalışkan bir oyuncu, harika bir insan. Ligdeki iyi arkadaşlarımdan biri. Biz burada sadece sevdiğimiz işi yapıyoruz. Diğer şeyler bizim kontrolümüzde değil. Umarım tüm dünyada barış sağlanır.” dedi.

Bu açıklama, Gazze'deki katliamlar sürerken İsrailli bir askere "harika insan" denilmesi nedeniyle sert eleştirilere yol açtı. Şengün'ün mazlum Filistin halkına karşı net bir duruş sergilememesi, milli bilinç ve vicdan açısından yetersiz bulundu. Ayrıca yalnızca Türkler ve Müslümanlar değil, İsrail’in Gazze’ye yaptığı soykırıma tepki gösteren gayri müslimler de Alperen’e tepki gösterdi.