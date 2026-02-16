  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı
Gündem

Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün tuzak soruyu fark etmeyip İsrailli bir teröristi övmesi dünya kamuoyunda tepkilere neden oldu. ABD’de dahil birçok eleştiri alan Şengün’e İsrail’in terör ordusu sahip çıktı. IDF’nin Türkçe hesabından yapılan paylaşımda Alperen Şengün ve bir teröristin görüntüsüne yer verildi, “sporun birleştirici güç” olduğu söylendi. Alperen’in kendisini kullandırtmaya devam etmesi eleştirilere neden olurken, IDF Türkçe’nin Türkiye’de halen erişime kapatılmamış olması da ayrıca dikkat çekti!..

yeniakit.com.tr

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) resmi Türkçe hesabı, 2026 NBA All-Star etkinliğinde Türk basketbolcu Alperen Şengün ile İsrail Ordusu’nda görev yapmış siyonist basketbolcu Deni Avdija'nın yan yana fotoğrafını paylaşarak provokatif bir mesaj yayınladı.

Paylaşımda “Ayrılık ve nefret mi, yoksa sorumluluk, cesaret ve birlik mi? Biz yaşamı, karşılıklı saygıyı ve daha iyi bir gelecek umudunu seçiyoruz” denilerek Gazze'deki yıkım ve sivil ölümler görmezden gelinmeye çalışıldı.

Bu hamle, soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan İsrail'in sporu propaganda aracı olarak kullandığına dair tepkileri artırdı.

Ayrıca Alperen Şengün’ün, dün yaptığı açıklamayla kimlere malzeme olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi!..

ALPEREN’İN AÇIKLAMASI

Alperen Şengün, All-Star Medya Günü'nde Deni Avdija hakkındaki tuzak sorulara kandı. Bir Yahudi’nin, kasıtlı olarak İsrailli basketbolcu hakkında sorduğu soruyu geçiştirmek yerine, İsrail ordusunda görev yapmaktan gurur duyduğun söyleyen oyuncuyu öve öve bitiremedi.

Şengün, “Ülkeler arasındaki konu bizim işimizden çok daha büyük. Biz burada sadece ülkelerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.  Deni çok çalışkan bir oyuncu, harika bir insan. Ligdeki iyi arkadaşlarımdan biri.  Biz burada sadece sevdiğimiz işi yapıyoruz. Diğer şeyler bizim kontrolümüzde değil. Umarım tüm dünyada barış sağlanır.” dedi.

Bu açıklama, Gazze'deki katliamlar sürerken İsrailli bir askere "harika insan" denilmesi nedeniyle sert eleştirilere yol açtı. Şengün'ün mazlum Filistin halkına karşı net bir duruş sergilememesi, milli bilinç ve vicdan açısından yetersiz bulundu. Ayrıca yalnızca Türkler ve Müslümanlar değil, İsrail’in Gazze’ye yaptığı soykırıma tepki gösteren gayri müslimler de Alperen’e tepki gösterdi.

2
Yorumlar

sumeyye

Boyun iki metreden fazla ama vicdanin 1 cm bile degil. All star mis, NBA yiymis, kisilik All cop...

Adam

Şaşılacak bişey yok din ve kardeşlik hassasiyeti bu kadar
