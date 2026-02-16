Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi
Giresun Görele’de 16 yaşındaki lise öğrencisini mesajlarla taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Hasbi Dede'nin, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Skandal olay sonrası tutuklanan Dede, ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.
KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.