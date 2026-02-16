  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu “Gazze” çözdü YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi! Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme Cemal Enginyurt yine güldürdü! “Öyle yağma yok! Seçildiğin yerde duracaksın!” Cinsiyet cinayetinin ardından yine aynı malum ekip çıktı! Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürttü, üzerini yine FETÖ kapattı! Bu acıyı Allah da onlara yaşatsın Kara düzen arıyorsan belediyelerine bak Ölümü ensesinde hissetti! Netanyahu’nun ofisinde bomba paniği
Gündem Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi
Gündem

Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi

Giresun Görele’de 16 yaşındaki lise öğrencisini mesajlarla taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Hasbi Dede'nin, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Skandal olay sonrası tutuklanan Dede, ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Giresun’da çığ faciası! Çoban hayatını kaybetti
Giresun’da çığ faciası! Çoban hayatını kaybetti

Yerel

Giresun’da çığ faciası! Çoban hayatını kaybetti

Giresun’a 2026 yatırım bütçesi açıklandı
Giresun’a 2026 yatırım bütçesi açıklandı

Kobi

Giresun’a 2026 yatırım bütçesi açıklandı

Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!
Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Chp lilerin karnı genişmiş. Bugüne kadar neden beklediler. Demek ki zihniyetleri buna müsaitmiş. Sabretmişler. Chp il ve ilçe temsiliciliklerine Mevhibe ile Yunan Kralının beraber çekilmiş resimleri büyütülüp, asılsın. Çok manidar olur. İşte biz böyleyiz desinler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23