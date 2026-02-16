  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor? Kararlı ve etkin Türkiye AB’yi ayağına getirdi ‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı 86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor... Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası! TBMM'deki taciz davasında tahliye kararına itiraz: 3 sanık yeniden tutuklandı O ülke tamamen Euro'ya geçiyor! Abdulkadir Selvi: Ekrem Özgür’ü Silivri'ye çağırıp fırçalamış! Ne diyorsam tersini yapıyorsun…
Dünya Okullardan tartışmalı uygulama! Ramazan Bayramı gününe ders kondu
Dünya

Okullardan tartışmalı uygulama! Ramazan Bayramı gününe ders kondu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okullardan tartışmalı uygulama! Ramazan Bayramı gününe ders kondu

Yoğun kar yağışı sebebiyle iptal edilen derslerin telafisi için bazı okulların Ramazan Bayramı gününü seçmesi, ABD’de Müslüman toplulukların tepkisine yol açtı.

ABD’nin Maryland eyaletinde bazı okul bölgelerinin, kar yağışı nedeniyle kapalı kaldıkları günleri telafi etmek amacıyla ders programını Ramazan Bayramı gününe koyması tartışma başlattı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Maryland eyaletindeki bazı okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı kaldıkları günleri Ramazan Bayramı gününe ders koyarak telafi etme kararına tepki gösterdi.

 

Zainab Chaudry: Yapılan haksızlık

CAIR Maryland Direktörü Zainab Chaudry, yıllardır Ramazan Bayramı'nı kapalı geçiren Montgomery ve Prince George's ilçelerindeki okulların, en son yaşanan şiddetli kar yağışları nedeniyle iptal edilen derslerin telafisi için Müslümanların bayram gününü seçmelerini "haksızlık" olarak değerlendirdi.

 

Chaudry, Ramazan Bayramı'nın, her iki okul bölgesinde de eğitim dışı günler olarak belirlenen Yahudilerin Yom Kippur ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'yla "aynı saygıya layık görülmesi" gerektiğini belirtti.

 

CAIR Maryland Direktörü, ailelerin dini ibadet ile okul eğitimi arasında seçim yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Müslümanların dini tatillerinin gözden çıkarılabilecek bir şey olmadığının altını çizen Chaudry,"(Müslüman) toplulukları da diğer tüm topluluklar gibi aynı saygı ve onura layıktır." ifadesini kullandı.

 

Maryland yasalarına göre, eyalet sınırı içindeki okullar, yıl içinde en az 180 gün açık kalarak ders verme sorumluluğu taşıyor.

Okul yönetimleri, olağanüstü hava şartları nedeniyle kapalı kaldıkları günlerin telafisi için farklı çözüm yollarına başvurabiliyor.

İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı
İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı

Gündem

İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı

ABD-İran müzakerelerinde bir sonraki görüşme tarihi belli oldu
ABD-İran müzakerelerinde bir sonraki görüşme tarihi belli oldu

Dünya

ABD-İran müzakerelerinde bir sonraki görüşme tarihi belli oldu

Trump ile Netanyahu arasındaki gizli plan sızdı! İran'a olası müdahaleyi ABD değil İsrail üstlenecek
Trump ile Netanyahu arasındaki gizli plan sızdı! İran'a olası müdahaleyi ABD değil İsrail üstlenecek

Dünya

Trump ile Netanyahu arasındaki gizli plan sızdı! İran'a olası müdahaleyi ABD değil İsrail üstlenecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23