Volkan Demirel'e sürpriz teklif! Öyle ki henüz cevap bile vermedi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren 1. Lig takımı Amedspor, bir süredir boşta olan Volkan Demirel'e teklif yaptı. Genç teknik adam, teklife henüz cevap vermedi.

Sakaryaspor beraberliğinin ardından Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, teknik direktör arayışları kapsamında büyük bir sürprize imza attı.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Amedspor, son olarak Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve bir süredir boşta olan 44 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel'e resmi teklif yaptı. Amedspor yönetiminin, Volkan Demirel ile uzun süreli bir projeye başlamak istediği öğrenildi.

 

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Amedspor'dan gelen bu teklif sonrası Volkan Demirel'in 1. Lig ekibine ekibine henüz cevap vermediği, düşünme aşamasında olduğu öğrenildi. Genç çalıştırıcının ismi, geride bıraktığımız günlerde Çorum FK ile de anılmıştı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, Bodrum FK, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı.

