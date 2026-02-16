Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 4 işçi mahsur kaldı

  • İSTANBUL
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki madende göçük meydana geldi. Göçükte 4 işçinin mahsur kaldığı açıklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

