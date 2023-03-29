Türkiye dönüşüyor 3.3 milyon konut elden geçirildi

Ekonomi Servisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca deprem dönüşümü tüm Türkiye’de hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında İstanbul’dan başlattığı dönüşümde büyük ilerleme kat edildi. Yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkeleri merkeze alınarak dev projelere imza atıldı.

Bakanlık tarafından 11 yılda çok önemli adımlar atıldı, atılıyor. Bu adımlar şöyle:

Yapı stoku güçlendirildi

Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. 6.6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. TOKİ’yle el ele verilerek 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi.

İstanbul’da 1.3 milyon binadan 6.5 milyon bağımsız birim bulunuyor. Riskli olarak tespit edilen 1 milyon 500 bağımsız birimden 300 bin bağımsız birimin ise acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Şehirde 39 ilçede 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 188 alanda dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 93 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor.

Deprem tehdidi ve 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu dikkate alındığında 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesine öncelik veriliyor. Hedef ise kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut, bağımsız birim bırakmamak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2022 yılında kentsel dönüşüm kapsamında 19 bin riskli yapı yıkıldı, 164 bin bağımsız birim yapıldı.

İstanbul’da 93 bin, Ankara’da 11 bin 600 olmak üzere Türkiye genelinde 250 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi’nde 776 konut 47 dükkân ve Beyoğlu ilçesi Okmeydanı’nda 778 konut 160 dükkân yapımına başlandı.

Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Kartal, Üsküdar, Ataşehir, Sultanbeyli’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan konutlar vatandaşlara teslim edildi.

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında Yeni Fikirtepe Konutları-1’de bin 644 konut teslim edildi. 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplamda 12 bin 66 konut inşa edilecek. Fikirtepe’de 2024 Temmuz tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.

Esenler'de ilk teslimler yapıldı

Esenler’de 60 bin konutluk Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. 2022 Ağustos ayında 2 bin 108 konutun ilk teslimi yapıldı.

Üsküdar’da Çamlıca Camii ve çevresinde Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 7 bin 84 konutluk deprem dönüşümü çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların 551’i tamamlanırken, 2 bin 583 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. 3 bin 950 bağımsız birimde projelendirme çalışmaları devam ediyor.

İlçe ilçe çalışmalar

Tahliye, yıkım, yapım faaliyetleri hızlanıyor. Bu faaliyetlerden öne çıkanlar şöyle:

Pendik Orta ve Dumlupınar Mahallesi’nde 2 bin 27 bağımsız birimin tahliye ile yıkım süreci tamamlandı.

Kartal Orhantepe Mahallesi’nde tahliye ve yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1.295 bağımsız birimden ve 130 bağımsız birim teslim edildi. 73 bağımsız birim teslim edilecek. Bin 92 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

Maltepe Atışokulu Mahallesi’nde 446 bağımsız birimin tahliyesi tamamlandı, yakın zamanda yıkılacak.

Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde 823 ve Ataşehir Yukarı Dudullu Mahallesi’nde ise bin 563 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde yıkılarak inşaatına başlanan 10 bin 765 bağımsız birimden bin 644’ü teslim edildi.

Üsküdar Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Ferah ve Bulgurlu mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 3 bin 821 bağımsız birimden 551’i teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin inşaatı devam ederken, 650 bağımsız birim ihale aşamasında.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde 615 ve Beyoğlu Okmeydanı Mahallesi’nde ise 939 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Eyüp Sultan İslâmbey Mahallesi’nde 653 bağımsız birimin yıkımı devam ediyor.

Güngören Tozkoparan ve Genç Osman mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan bin 770 bağımsız birimden 144’ü teslim edildi. Bin 626 bağımsız birimin inşaatı devam ederken 590 bağımsız birimin kurası çekildi.

Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 745 bağımsız birim teslim aşamasında.

Zeytinburnu Telsiz, Beştelsiz ve Merkezefendi mahallelerinde bin 113 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi’nde 285 bağımsız birim uzlaşma aşamasında.

Esenler Askerî Alanda yıkılarak inşaatına başlanan 60 bin bağımsız birimden 2 bin 108’u teslim edildi. 4 bin 860 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

İmkânlar seferber ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında ihtiyaç dolayısıyla yapılan dönüşüm çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Bakanlık, 2023 Vizyonu ve Eylem Planları doğrultusunda Türkiye‘nin depremsellik durumunu da dikkate alınarak aciliyet arz eden 1 milyon 500 bin adet konutun yenilenmesi için tüm imkânlarını seferber ediyor. Ayrıca İstanbul’un bütününde belediyelerle el ele vererek kentsel dönüşüme devam ediyor. Bugüne kadar belediyeler ve özel sektörle beraber şehirde 695 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandı, 93 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ediyor. Kurum, çalışmaların yerinde ve zamanında tamamlanması için gerekli her adımı atıyor.

Yaralar sarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından asrın felâketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılıyor. Bakanlıkça deprem ülkesi olan Türkiye’de kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülüyor. Türkiye genelinde 250 bin konutun kentsel dönüşüm süreci devam ettiriliyor. ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımı sürdürülüyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitleri sonucunda 11 ilde köy evleri dahil yaklaşık 650 bin konutun yapımıyla son bir yıl içerisinde Türkiye’ye 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli ev kazandırılmış olacak.