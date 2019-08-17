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Türkiye; Doğu Akdeniz'de savaşıyor, Bay Kemal uyuyor!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden bihaber olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, peki Türkiye neden yok?" diyerek ülkenin politikasından ne derece uzak olduğunu gözler önüne serdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu burada kullandığı ifadelerle ülke gündeminde ne derece uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Barbaros, Yavuz, Fatih, Piri Reis arama, sondaj ve sismik gemileri ile dünyayı karşısına alarak Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlerden bihaber olan Kılıçdaroğlu, skandal ötesi ifadeler kullandı.

"Neden Türkiye yok?"

Savaş gemileri ve uçaklarının eşliğinde yürütülen faaliyetlerle ilgili Türkiye'yi hedef alan CHP lideri şu ifadeleri kullandı.

"Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Başarılı dış politika, niye yok, hangi gerekçelerle yok orada?"

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:36
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Nevşehir
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Zıya Zıya 12 dk önce
    Tmm kemallik, )))))))))

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