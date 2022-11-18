Türkiye doğal gaz rezervi: Karadeniz gazında sona doğru! Bakan Dönmez yeni gelişmeyi açıkladı
Karadeniz gazında son dakika gelişmesi yaşandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz gazında karada ve denizde boru serim işlemi bitti. Karadeniz gazı 2023 yılı Mart ayında sisteme verilecek' dedi. Karadeniz doğalgazı ne durumda? İşte Karadeniz gazında son durum...
Bakan Dönmez katıldı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez'in konuşmalarından satır başları:
Karadeniz gazında karada ve denizde boru serim işlemi bitti
280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye geldi.
Karadeniz doğalgazı ne zaman kullanılacak?
Karadeniz gazı 2023 yılı Mart ayında sisteme verilecek
4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak
Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75 civarında. Zamanı geldiğinde hesaplama yapılacaktır
Bu gazla hem milletimiz hem devletimiz kazanacak
Avrupa'da ciddi bir endişe var
Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak haline geldiğini belirtti.
Karadeniz'de bulunan gaz kaç yıl yeter?
Bakan Dönmez "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduk. Bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, bütün Türkiye'deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.
Karadeniz doğalgaz nerede bulundu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu.