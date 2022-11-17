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Ekonomi Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: TPAO resmen duyurdu: İşlem tamamlandı
Ekonomi

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: TPAO resmen duyurdu: İşlem tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve doğal gaz kuyularının kontrolü için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak sisteme verilecek doğal gazın önemli bir aşaması olan ve inşa edilen üretim tesisi ile gaz kuyularının kontrolünü yapacak 'Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 21:05:00 - 2022-11-17 21:14:39
Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: TPAO resmen duyurdu: İşlem tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak "Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı."

TPAO HEM KARADA HEM DE DENİZDE ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, TPAO'nun icraatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Dönmez, Çukurova petrol sahasında rezerv değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan petrol keşfinin bu yıl yapıldığına dikkati çekerek, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 8 milyon varil olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Şırnak-Şehit Esma Çevik petrol sahasının şu ana kadar bu yıl dünyada yapılmış en büyük ilk on keşif arasında yer aldığını aktaran Dönmez, "TPAO son yıllarda hem karada hem de denizde arama çalışmalarına ağırlık vererek, sadece 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşımıştır. Ayrıca kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur. 2023 yılı ilk çeyreği itibarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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Yorumlar

İSMAİL

Rabbime şükürler olsun. Hiç bu kadar gaz çıkartmamıştık. CHP zihniyetine kapak olsun.
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